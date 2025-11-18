No puede faltar

Alemania goleó 6-0 a Eslovaquia el lunes completando su pase al Mundial 2026 tras un inicio impactante en la fase de grupos, ya que el campeón en cuatro ocasiones mantuvo su récord de siempre clasificar a la justa futbolística.

"Un juego brillante de nuestro equipo, con mucha presión", dijo el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann.

Los alemanes competirán en el escenario más grande del futbol por la 21ra vez en 23 ediciones. No participaron en la edición inaugural de 1930 y no se les permitió participar en 1950.

¿Qué otros equipos se han clasificado?

Los Países Bajos, un rival de larga data de Alemania, también ganaron su grupo para llegar al torneo del próximo año que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Una victoria de 4-0 sobre Lituania permitió a los holandeses clasificarse con un récord invicto, terminando por delante de Polonia.

Eslovaquia y Polonia estarán en los playoffs, cuyo sorteo se llevará a cabo el jueves. Alemania y los Países Bajos se unieron a Inglaterra, Francia, Portugal, Croacia y Noruega como los equipos europeos que se han clasificado para el Mundial de 2026. Los cinco lugares automáticos restantes se reservarán el martes cuando se complete la fase de grupos.

¿Cómo fue el desempeño de Alemania en la fase de grupos?

Fue Eslovaquia la que sorprendió a Alemania con una derrota de 2-0 en la primera ronda de partidos del Grupo A. Esa fue solo la tercera derrota de los alemanes en la clasificación para el Mundial, pero han respondido con cinco victorias consecutivas, culminando con la contundente derrota de Eslovaquia en Leipzig, donde la presión estaba firmemente sobre el equipo de Julian Nagelsmann.

Cuatro de los goles llegaron en la primera mitad; Leroy Sane anotó dos veces después de los goles de Nick Woltemade —su cuarto en los últimos tres partidos de clasificación— y Serge Gnabry. Los goles de la segunda mitad fueron de dos jugadores de Leipzig: el suplente Ridle Baku y Assan Ouédraogo, un mediocampista de 19 años que debutaba.

Alemania entró al juego necesitando solo un empate y terminó tres puntos por delante de Eslovaquia. "Creo que estamos de vuelta en el camino", dijo Nagelsmann. "Podemos prepararnos con una mente libre y abierta en marzo porque no tenemos la presión de jugar en los playoffs."

Ningún equipo ha llegado a la final del Mundial más veces que Alemania. Fue el ganador en 1954, 1974, 1990 y 2014, las tres primeras como Alemania Occidental, y subcampeón en 1966, 1982, 1986 y 2014. Sin embargo, Alemania ha sido eliminada en la fase de grupos en los dos últimos Mundiales, lo que ha dañado su estatus como potencia global.

En el otro partido del grupo, Luxemburgo perdió ante Irlanda del Norte 1-0 y terminó sin puntos.

¿Qué pasó con los Países Bajos?

Los Países Bajos tendrán otra oportunidad de ganar ese esquivo primer trofeo del Mundial, cuatro años después de salir del torneo de 2022 en una dramática derrota por penales ante la Argentina de Lionel Messi en los cuartos de final. Un empate con Lituania el lunes también habría sido suficiente para los holandeses, que comenzaron el juego tres puntos por delante de Polonia, pero terminaron anotando goles en Ámsterdam, comenzando con Tijjani Reijnders en el minuto 16.

Cody Gakpo hizo el 2-0 desde el punto de penalti en el minuto 58 y hubo más goles de Xavi Simons y Donyell Malen, quien anotó con un potente esfuerzo al final de su carrera en solitario que comenzó dentro de su propia mitad. Los Países Bajos han sido subcampeones en el Mundial tres veces: en 1974, 1978 y 2010.

Polonia cerró su campaña de grupo con una victoria de 3-2 en Malta, desperdiciando la ventaja dos veces antes de que Piotr Zielinski anotara el gol de la victoria a los 85 minutos. Robert Lewandowski anotó el primer gol para los polacos, que ya tenían asegurado al menos el segundo lugar y están listos para tener una semifinal en casa en los playoffs de marzo.