Guardado culpa a la FIFA de excluir a León del Mundial de Clubes

Cuerpo técnico y jugadores de León se manifestaron abiertamente por la medida de la FIFA que expulsó al equipo del Mundial de Clubes por el tema de la Multipropiedad.

Eduardo Berizzo, técnico Esmeralda y capitanes como James Rodríguez y Andrés Guardado, emitieron su sentir sobre la exclusión señalando que esto es una total injusticia y mucho más.

El volante colombiano dio a entender que hay "cosas raras" alrededor de esta decisión y más por querer meter a ciertos clubes al evento.

"Es una pésima noticia para todos", dijo el mundialista sudamericano. "Todo se ganó en la cancha y por eso estamos un poco golpeados. Pensando en todo esto, si estamos fuera no es justo. Este club ha hecho cosas grandes. Mucha gente ya ha comprado cosas y ahora que no van".

Dejó entrever ciertas sospechas de que se quiera beneficiar a otras instituciones, tanto de México como del extranjero: "Esto es raro. Hay un interés grande para que alguien esté bien y FIFA debe de ponerse pilas. Tengo dudas y espero que esto no esté manchado".

Andrés Guardado alza la voz

De igual forma Andrés Guardado, quien salió del retiro para jugar el Mundial de Clubes, culpó a la FIFA de tener este problema: "Quien se equivoca es la FIFA. Si la FIFA no informa a Grupo Pachuca y hace un reglamento a posterior está haciendo mal las cosas la FIFA. Te invita al torneo, hace publicidad, te da la bienvenida (Gianni) Infantino (presidente) y al final no vamos. Nosotros no hicimos las cosas mal".

No huye del debate de la multipropiedad, "pero ahora ese tema es un punto y aparte. Ganamos el derecho en la casa y después se dijo que no podemos ir... Esa es la base del problema".

El zurdo, cinco veces mundialista por México, criticó a todos los clubes que han levantado la mano para ir al evento que se desarrollará en los Estados Unidos, en lugar de los Panzas Verdes: "Los equipos que levantan la mano para ir... Como lo hacen si no lo ganaron en la casa. La misma oportunidad que le tuvo León y Pachuca la tuvieron todos los que la piden ahora y no la ganaron. Y me daría vergüenza de ir. Hay que analizarlo".

Después de que León fuera expulsado del Mundial, se ha hablado de que varios clubes de la Liga MX, como el América y Tigres, y la MLS podrían tomar su lugar. Los únicos que han levantado la mano oficialmente y han metido la demanda al TAS han sido los directivos del Alajuelense de Costa Rica.