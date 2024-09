Cae Barsa en Mónaco

Después de haber encandilado en la Eurocopa, dos de los jóvenes de mayor promesa en el fútbol exhibieron sus virtudes en la Liga de Campeones.

Pero su suerte fue dispar.

El gol del adolescente Lamine Yamal no pudo salvar a un Barcelona con 10 hombres que sucumbió 2-1 en su visita al Mónaco el jueves, poniéndole fin al arranque perfecto de temporada del club español.

"El partido ha cambiado con la expulsión", dijo el técnico azulgrana Hansi Flick. "Hemos perdido, pero continuaremos luchando".

En tanto, Florian Wirtz precisó apenas de cinco minutos para remecer las redes. En su debut en el máximo torneo de clubes de Europa, el volante ofensivo añadió otro tanto para que el Bayer Leverkusen arrasara 4-0 en el feudo del Feyenoord.

"Realmente estaba ansioso de jugar este partido desde hace días, y lo he enfrentado con muchos deseos. Pero creo que todos estaban igual", comentó Wirtz. "No contaba con finalizar anotando dos goles, pero tuve dos oportunidades y simplemente las aproveché. Ahora podemos aprovechar esto. Intentaré seguir capitalizando en cada partido".

El equipo de Xabi Alonso sucumbió en la final de la Liga Europa en mayo, su única derrota en una sensacional temporada en la que conquistó los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Atalanta, el equipo que venció al Leverkusen hace cuatro meses, penó con la doble atajada del arquero español David Raya en el cobro de un penal y se conformó con un empate 0-0 en casa frente a Arsenal.

Con el gol agónico del zaguero uruguayo José María Giménez, el Atlético de Madrid derrotó 2-1 a Leipzig y Benfica doblegó por idéntico marcador a Estrella Roja de Belgrado.

Fue la tercera noche del nuevo formato de la Liga de Campeones que reemplazó a la tradicional fase de grupos.

Ahora, los 36 equipos enfrentarán a ocho rivales diferentes hasta enero y quedan en una tabla unificada para decidir los que avanzarán a la fase de eliminación directa.

UNA EXPULSIÓN CLAVE

El Barcelona pagó caro tener que jugar en inferioridad numérica desde los 11 minutos por la expulsión de su zaguero Eric García en el principado.

García empujó a Takumi Minamino cuando el delantero japonés interceptó un imprudente pase del arquero azulgrana Marc-André ter Stegen.

"No me entendí con Eric, me sabe mal por él porque le perjudica", dijo Ter Stegen. "Hemos jugado 80 minutos con uno menos. No nos debería pasar eso, pero son cosas del fútbol. Duele la derrota, Dimos la cara. Queríamos sacar por lo menos un punto

El Barça ganó sus primeros cinco primeros partidos de la Liga española tras el arribo de Flick al banquillo, pero se encontró abajo en el marcador cuando Maghnes Akliouche anotó a los 16 minutos para los anfitriones.

Con el seleccionador francés Didier Deschamps y la leyenda del baloncesto Michael Jordan presentes en el Stade Louis II, Yamal niveló para los azulgranas a los 28 mediante un zurdazo desde el borde del área. Fue su cuarto gol de la temporada, pero el primero del extremo en la Champions.

Según la UEFA, Yamal se convirtió en el segundo anotador más precoz en la historia del torneo, con 17 años y 68 días— apenas 28 días más viejo que cuando su compañero Ansu Fati marcó ante el Inter de Milán en diciembre de 2019.

En julio, Yamal hizo historia en la Eurocopa que ganó con España, convirtiéndose en el goleador más joven en anotar en ese torneo al marcar en la victoria en la semifinal ante Francia.

Mónaco sentenció la victoria a los 71 minutos con el gol del delantero nigeriano George Ilenikhena tras un contragolpe.

"Hemos perdido, sí... pero tenemos que volver más fuertes, recuperarnos, dar lo mejor de cada uno, luchar por el equipo", indicó Flick.