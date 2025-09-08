Túnez clasifica al Mundial

Túnez clasifica al MundialLa emoción crece en África con Túnez y Marruecos clasificados al Mundial 2026
El Mundial 2026 tiene ya a su décimo octavo participante confirmado.
Túnez amarró su boleto a la Copa del Mundo tras vencer como visitante por 1-0 a Guinea Ecuatorial en la octava fecha de las Eliminatorias Africanas con un tanto de Mohamed Ben Romdhane al minuto 94.
Con 22 puntos, los tunecinos se aseguraron de ser líderes indiscutidos del Grupo H con dos partidos todavía por jugar y son la segunda selección de África en meterse al Mundial, ya que Marruecos confirmó su pase el sábado y quedan siete cupos y medio en esta zona por definir.
