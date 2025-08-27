Leagues Cup; semifinales de este miércoles

La Liga MX volvió a fracasar de manera rotunda en la Leagues Cup, pero los equipos de la MLS siguen con vida y esta noche, definirán a los finalistas de la tercera edición oficial.

Los partidos de semifinales los protagonizan equipos importantes de la liga estadounidense, y destaca un clásico entre Inter Miami y Orlando City.

El equipo dirigido por Javier Mascherano aún tiene la incógnita de si Lionel Messi podrá jugar el partido o no, ya que arrastra molestias musculares que podrían alejarlo de las canchas como sucedió contra Tigres. Las Garzas, campeonas en 2023, buscarán avanzar a su segunda final en la historia del club.

Por el otro lado, el LA Galaxy enfrentará al Seattle Sounders en un duelo de poder por el otro boleto a la final entre equipos que aún no conquistan este torneo.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos.

¿Cuándo y dónde ver las semifinales de la Leagues Cup en vivo?

Inter Miami vs Orlando City

Horario: 18:30 horas

Transmisión: Apple TV / MLS Season Pass

LA Galaxy vs Seattle Sounders

Horario: 20:45 horas