Milla anota de nuevo mientras el Espanyol empata

Una semana después de que su gol tardío le diera al Espanyol una victoria 2-1 sobre el Atlético de Madrid, Pere Milla anotó con un cabezazo en plancha para poner a los visitantes 1-0 arriba en la Sociedad. Javi Puado duplicó su ventaja segundos antes del descanso cuando anotó desde el punto de penalti después de que una revisión de video le diera una segunda oportunidad tras una infracción en torno a la parada de Alex Remiro.



