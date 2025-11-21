´Piojo´ Herrera deja de ser DT de Costa Rica

Luego de ser señalado como el gran culpable del más grande fracaso de la Selección de Costa Rica con miras a una Copa del Mundo, Miguel Herrera ha sido despedido del combinado tico.

¿Qué ocurrió?

Mediante un comunicado en redes sociales, la Federación Costarricense de Fútbol informó la decisión de separar al mexicano, quien se convirtió en el personaje más odiado por la afición y los medios de comunicación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Federación ha tomado esta medida en un contexto de creciente descontento entre los aficionados, quienes han expresado su frustración por el desempeño del equipo en el torneo internacional. La decisión se considera un intento de renovar la confianza en el equipo y buscar un nuevo rumbo para la selección.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El despido de Miguel Herrera marca un hito en la historia reciente del fútbol costarricense, donde la presión por obtener resultados positivos en competencias internacionales es cada vez mayor. La selección ahora deberá buscar un nuevo director técnico que pueda guiar al equipo hacia un futuro más prometedor.