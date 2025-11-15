México busca su primera victoria ante Uruguay en 2025

La Selección Mexicana quiere cerrar este año 2025 con dos victorias. Esta noche buscará la primera ante Uruguay, en el Territorio Santos Modelo (TSM). Complicada prueba para el Tricolor del Vasco.

Luego de conquistar la Copa Oro 2025 en septiembre, México hila cuatro duelos sin conocer la victoria. Ante Corea del Sur (2-2), Japón (0-0) y Ecuador (1-1) empataron, mientras que frente a Colombia fueron humillados 4-0.

¿Cuál es la situación actual del equipo?

Javier Aguirre asegura que el resultado vale más que el funcionamiento; sin embargo, en los últimos partidos no se ha visto ni una ni otra. La victoria traería calma al seno tricolor, pero no será nada sencillo ante los sudamericanos.

Uruguay será el tercer duelo ante un equipo de la Conmebol, en esta tercera etapa del Vasco al frente del combinado nacional. Los otros dos enfrentamientos ante sudamericanos fueron los ya mencionados ante Colombia y Ecuador.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Uruguay?

Primero será Uruguay y el próximo martes 18 de enero la Selección Mexicana enfrentará a Paraguay, en San Antonio, Texas, para cerrar el año 2026 y dar paso al año mundialista.

· Fecha: Sábado 15 de noviembre

· Horario: 19:00

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Nueve victorias, tres derrotas y cuatro empates es el récord de Javier Aguirre y la Selección Mexicana, en estos 16 partidos que llevan durante 2025.

¿Qué jugadores destacan en Uruguay?

Seis jugadores de la Liga MX en la Selección Uruguaya. Marcelo Bielsa no menosprecia a la Liga MX, al contrario, la enaltece y como prueba están los seis convocados provenientes del futbol mexicano para esta Fecha FIFA de noviembre.

Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres del América; Santiago Homenchenko de Querétaro, Santiago Mele de Rayados de Monterrey y Juan Manuel Sanabria del Atlético de San Luis.