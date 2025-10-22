México vence a Países Bajos en Mundial Femenil Sub-17

La Selección Mexicana finalmente encontró la fórmula para sumar tres puntos en el Mundial Femenil Sub-17, luego de un inicio complicado en el torneo.

El equipo dirigido por Miguel Gamero enfrentó su segundo compromiso en tierras marroquíes, con la urgencia de redimirse frente a Países Bajos, una potencia europea.

En un partido lleno de tensión y entrega, el Tricolor se impuso con drama (1-0), gracias a un espectacular gol de Citlalli Reyes (86´), que rompió el equilibrio.

A pesar de jugar con una futbolista menos durante más de media hora, por la expulsión de Vanessa Paredes, México mostró carácter y orden defensivo, para conservar la ventaja y sumar sus primeros tres puntos en el torneo, manteniendo vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Con jugadas por las bandas y la velocidad de sus atacantes, la Selección Mexicana se lanzó desde el comienzo al frente, teniendo oportunidades claras sobre la meta de Maren Groothoff, quien respondió en cada oportunidad.

El acercamiento más claro de las mexicanas llegó en la recta final del primer tiempo, gracias a un potente disparo de larga distancia de Zoé Sánchez, que puso a temblar la portería neerlandesa.

La llegada del segundo tiempo permitió a México modificar e intentar —con variantes— abrir el marcador, pero la falta de contundencia fue clave para no concretar las oportunidades.

Con el control del esférico y pese a tener una menos en la cancha, el equipo mexicano se volcó al frente en los últimos minutos, siendo consciente de la necesidad de lograr la victoria, la cual encontró a unos cuantos minutos del silbatazo final.