FIFA confirma al "Azteca" como sede pese al "ruido" proveniente de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- México se mantiene firme como sede del partido inaugural de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Durante la presentación oficial, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que el 11 de junio del 2026 dará inicio el campeonato en la cancha del estadio Ciudad de México (Banorte), anteriormente conocido como Azteca.

¿Cuál es la importancia de este evento?

La FIFA apeló a la historia que México tiene como sede de dos Mundiales y que está a punto de convertirse en el único país en fungir como sede de tres ediciones distintas de la justa. Desde la designación de Norteamérica como sede en 2018, se supo que el Coloso de Santa Úrsula sería el recinto ideal para el pitazo inicial del torneo, así lo dio a conocer Jurgen Mainka, director general de la FIFA en México.

¿Qué significa para México ser sede nuevamente?

Este anuncio no solo reafirma el compromiso de México con el fútbol internacional, sino que también resalta la capacidad del país para organizar eventos de gran magnitud. La elección del estadio Ciudad de México como sede del partido inaugural es un reconocimiento a su legado y a la infraestructura que posee.

La Copa Mundial 2026 promete ser un evento memorable, y el inicio en México es un testimonio de la rica historia futbolística del país.