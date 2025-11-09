Con drama, la Femenil Sub-17 gana el bronce

Cuando parecía que la Selección Mexicana se quedaría con las manos vacías, la medalla de bronce fue suya. En una cardíaca tanda de penaltis, las dirigidas por Miguel Gamero se apropiaron del tercer lugar en el Mundial Femenil Sub-17, superando (1-3) a Brasil, después de que el choque —en tiempo regular— finalizara con un empate (1-1).

Las sudamericanas acariciaron la victoria gracias a que Kaylane Vieira venció a la arquera mexicana Valentina Murrieta. Parecía que todo estaba perdido para el Tricolor... Hasta que, en los últimos minutos, un autogol lo salvó.

Inconsolable, la delantera Evelin Bonifácio estalló en un estruendoso llanto. El autogol que cometió (96´) obligó a que el partido se definiera desde los 11 pasos. Sus compañeras se acercaron a abrazarla, pero la desesperación era tanta que se cubrió el rostro con las manos.

Una postal totalmente contraria a la del Tricolor, ya que sus jugadoras estallaron en efusivo festejo. A partir de ese momento, la ofensiva de Brasil se volvió más agresiva. Sin embargo, México impidió que retomara la ventaja.

La tanda de penaltis quedó marcada por las anotaciones de Berenice Ibarra, Mia Villalpando y Fernanda Monroy. En el último, la tensión se hizo presente, hasta que se definió y la fiesta se desató en el estadio Olímpico. Las mexicanas se fundieron en un abrazo, pegando gritos por una histórica actuación, que valió su primera presea de bronce.

En su camino por el Mundial Femenil Sub-17, la Selección Mexicana dejó un saldo de tres victorias, dos empates (que se definieron en su favor, en tanda de penaltis) y dos derrotas, una ante Países Bajos en las semifinales, dándole fin a su sueño de avanzar a la final, pero terminaron terceras.