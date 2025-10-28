Octavos de Final: México-Paraguay

La Selección Mexicana Femenil continúa su participación en la Copa del Mundo Sub-17 de Marruecos 2025.

El Tricolor, dirigido por Miguel Gamero, ha tenido una destacada actuación que le permite seguir con viendo en el Mundial de la especialidad.

El inicio para las jugadoras mexicanas no fue el más alentador, ya que perdieron (2-0) en la Jornada 1 con Corea del Norte y todo parecía indicar que su clasificación se complicaría.

Sin embargo, en la siguiente fecha derrotó (0-1) a Países Bajos, con anotación de Citlali Reyes en el minuto 87-

Para el último partido de la Fase de Grupos, México se impuso, curiosamente, por el mismo marcador, con la misma autora de la anotación y en el mismo minuto, a Camerún.

De esta manera, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se quedó con el segundo lugar del Grupo B y consiguió su clasificación a los octavos de final en Marruecos.

Ahora, el Tricolor se enfrentará a Paraguay, un rival de la Conmebol que no será nada sencillo de derrotar.

Fecha: miércoles 29 de octubre

Hora: 10:30

Estadio: Mohammed VI Football Academy Pitch 3

Transmisión: ViX/FIFA+