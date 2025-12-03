Dunga lanza fuerte crítica a la Selección Mexicana

Históricamente, México y Brasil han regalado encuentros vibrantes en Copas del Mundo, Copas América y en otras justas. La Selección Mexicana sabe jugar de tú a tú, pero en ocasiones, eso les juega en contra.

¿Qué declaró Dunga sobre la defensa de México?

Para Dunga, histórico exjugador de Brasil campeón del mundo en Estados Unidos 1994, México no ha sabido ser inteligente ante las potencias. Defender mejor, una tarea pendiente para el Tricolor según el exestratega de la Canarinha.

"México siempre tiene gran talento... los que jugamos al fútbol sabemos que debemos de defender fuerte, debemos defender para atacar, a México le gusta tanto el fútbol que quiere jugar siempre de la misma forma", declaró el brasileño.

Dunga fue contundente y advirtió a México, previo al sorteo de la Copa del Mundo 2026. El exfutbolista del Inter de Porto Alegre apunta al nulo juego defensivo de la Selección Nacional.

"Deben de saber jugar al fútbol, jugar el campeonato. Si queremos un México más fuerte, debemos de defender, cuando tiene un rival más fuerte enfrente, muchas veces te hace pagarlo", aseveró.

La importancia de la mentalidad en el fútbol según Dunga

Ser campeón del mundo no cualquiera y si de eso se trata, Brasil es voz autorizada con las cinco Copas del Mundo en su palmarés. Para el excapitán del Scratch du Oro, la mentalidad es clave para lograrlo.

"La mentalidad es un patrón fundamental, las ganas de ganar, todos las tienen, la pregunta no es esa, es qué tienen qué hacer para ganar, qué estás dispuesto a pagar para poder ganar, esa mentalidad es la importante. El sacrificio es una vez en la vida, pero el trofeo se queda para toda la vida", mencionó.

Por primera vez en la historia, el Mundial será con 48 selecciones, en tres países y con una organización totalmente diferente.

Detalles sobre la Copa del Mundo 2026 y su organización

"Creo que el fútbol nos proporciona cosas fantásticas, diversas culturas, será importante, tenemos a Estados Unidos, México y Canadá, culturas diferentes, pero siempre muy calurosos; culturas que podemos aprovechar. La Copa del Mundo es más que un torneo, te enseña a adaptarte, es una escuela, aprender culturas, a degustar comida fantástica y principalmente, divertirte, una pelota tan pequeña te hace disfrutar", concluyó Dunga.