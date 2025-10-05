¡Vivito y ganando!

Del "Grupo de la Muerte" en el Mundial Sub 20, México resultó el más vivo.

De la mano de Gilberto Mora, la Selección Mexicana venció 1-0 a Marruecos para clasificar a Octavos de Final como segundo lugar del Grupo C, por encima de potencias como España y Brasil.

El panorama no lucía sencillo para el Tri al iniciar la Fase de Grupos, incluso muchos presagiaban una decepción al compartir sector con rivales de tan alta jerarquía.

Sin embargo, los dirigidos por Eduardo Arce cumplieron y terminaron invictos con 5 puntos tras 2 empates y un triunfo, aprovechando el momento de su gran figura, Gilberto Mora.

La joven promesa mexicana volvió a aparecer para marcar su tercer gol en lo que va del certamen. Esta vez fue desde el manchón de penal, donde a Mora no le temblaron las piernas y mostró la templanza que lo ha hecho sobresalir en la Liga MX con tan solo 16 años.

Al 51´, con un suave remate a la derecha, el canterano de Xolos engañó al arquero marroquí para clavar el único tanto del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander.

México aprovechó que Marruecos llegó a este encuentro con la clasificación como primer lugar asegurada, por lo que guardó algunos elementos titulares para darles descanso de cara a la siguiente ronda.

Y, aunque no fue el mejor rendimiento del cuadro tricolor, adelantar sus líneas y apoderarse de la posesión del balón en el segundo tiempo le valieron para generar ese penal tras una clara mano defensiva en el área marroquí.

Tal vez lo más destacable para los mexicanos es que no cayeron en desesperación después de enterarse que España estaba venciendo a Brasil en el otro partido del sector, que se celebraba de manera simultánea.

Ese resultado obligaba al Tri a ganar para evitar caer al tercer lugar del grupo y poner en riesgo su clasificación, por lo que la anotación de Mora desahogó cualquier tipo de presión y le permitió manejar de mejor forma el final del encuentro para no batallar y sellar su boleto.

En Octavos, el reto para México será eliminar al anfitrión Chile, que clasificó como segundo lugar del Grupo A

GOROSITO MARCÓ EL ÚNICO GOL

ARGENTINA SUFRE PERO ASEGURA LA CIMA DE SU GRUPO

Argentina, igualmente ya clasificada pero que todavía no ha conseguido convencer sobre los céspedes, confirmó su posición de líder del Grupo D tras imponerse por la mínima diferencia en un choque de gigantes ante Italia, la vigente subcampeona de la categoría.

En un partido parejo en el que se jugaba el puesto más alto de la tabla, Italia pareció colocarse adelante pero vio anulado su tanto por una falta que se confirmó en la revisión. Muy ofensivos, argentinos e italianos crearon muchas ocasiones, aunque el dominio de los europeos prevaleció en la primera mitad. El descanso sirvió a Argentina para mostrarse más agresiva y dejar de sufrir atrás.