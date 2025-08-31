Seattle Sounders es campeón de la Leagues Cup

Este domingo, Lionel Messi y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders.

En la final llevada a cabo en el Lumen Field de Seattle, las Garzas fueron goleados 3-0 por los Sounders, gracias a los goles de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock; sin embargo, al final del partido los jugadores de ambos equipos se enfrentaron y allí, Luis Suárez escupió en la cara de un auxiliar del Seattle Sounders.

Mientras el resto de los futbolistas se empujaban e intercambiaban golpes en el centro del campo, el delantero uruguayo encaró a un hombre mayor que había estado involucrado en la trifulca.