Messi siempre tiene las puertas abiertas en el Barcelona

"Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barsa. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto", dijo Laporta al canal de Youtube, The business and money behind sports.

"Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón. Es parte de nuestro escudo".

El directivo reiteró que la decisión de no buscar renovar a Messi hace un par de temporadas fue de las más difíciles que ha tomado y espera poder mejorar la relación entre el club y el jugador argentino.

"El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho.