Santiago Giménez dedica emotivo mensaje a Huescas tras su lesión

Rodrigo Huescas sufrió una terrible lesión de rodilla que acabó con su temporada, momento que llegó cuando se encontraba en su mejor forma futbolística. Ante esta lamentable noticia, Santiago Giménez le mandó un mensaje de aliento.

En su partido del miércoles en Champions League, el lateral derecho del Copenhague tuvo que salir de cambio tras quedar muy maltratado y un día después se confirmó que sufrió una grave lesión, la cual seguramente lo dejará fuera del Mundial 2026.

Después de haberse dado a conocer ese reporte médico, algunos futbolistas se pronunciaron respecto a lo sucedido, tal y como lo hizo el técnico del jugador mexicano, quien lamentó la baja de su elemento.

En repetidas ocasiones, el jugador del Copenhague ha declarado que Santiago Giménez y su papá Christian fueron dos personajes muy importantes para su carrera futbolística, por lo que hay un vínculo de amistad muy fuerte entre ambos.

Ambos futbolistas coincidieron en las fuerzas básicas del Cruz Azul, lugar en el que nació su amistad y la cual siguen manteniendo hasta la fecha. El atacante del Milan le mandó un emotivo mensaje a su excompañero celeste, el cual se viralizó.