Memo Ochoa, nuevo portero del Limasol

Guillermo Ochoa ya se puso la camiseta del AEL Limassol. El conjunto chipriota dio a conocer de forma oficial el fichaje del guardameta mexicano a través de sus redes sociales.

"Bienvenido al Limasol, Memo", manifestó el equipo con fotos del portero con el uniforme de su nuevo club, el octavo en su carrera deportiva de más de 21 años, y el séptimo en el plano internacional, ya que en México solamente ha jugado para el América, club que lo debutó en 2004 y en el que ha estado en dos etapas.

Ochoa pretende así mantenerse en activo para avivar sus posibilidades de ser parte de la Selección Mexicana en el Mundial del próximo año, lo que significaría su sexta participación para él con el Tri en la máxima justa del balompié y un récord de asistencias.

AEL Limassol marcha en la séptima posición de la Liga en Chipre, con 3 puntos, y mañana encara su partido de la Jornada 3 ante el Ethnikos Achna (4 unidades), club que se ubica por ahora en el segundo sitio. El líder, de momento, es el Aris Limassol que va perfecto con dos victorias. Para el 22 de septiembre, el nuevo equipo de Ochoa se mide al Omonia. Son las ventanas más próximas para el probable debut del arquero tricolor.

Con la llegada de Ochoa, AEL Limassol traspasó al portero brasileño Victor Braga, quien había sido titular en las primeras jornadas, al club Al-Najma de Arabia Saudita.



