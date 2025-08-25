Inicio perfecto en LaLiga conduce Mbappé triunfo merengue

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, comenzó con Vinícius Júnior en el banquillo para el partido de La Liga española en Oviedo el domingo, pero la estrella brasileña aún jugó un papel decisivo al entrar en la segunda mitad, creando un gol y anotando otro en la victoria 3-0 para el Madrid.

El delantero francés Kylian Mbappé consiguió un doblete para el Madrid.

El Madrid es uno de los tres únicos clubes hasta ahora con un récord del 100% después de dos partidos, pero el primer lugar fue tomado por el Villarreal, que anotó cinco sin respuesta en una aplastante victoria sobre el Girona.

Osasuna derrotó 1-0 al Valencia, y la Real Sociedad remontó dos goles para compartir los puntos en casa con el Espanyol en un empate 2-2.

Vinícius fue reemplazado en el cuadro titular por su compañero brasileño Rodrygo, quien comenzó un partido competitivo por primera vez desde el debut del Madrid en la Copa Mundial de Clubes en junio, y estuvo cerca en un par de ocasiones en una primera mitad dominada por los visitantes.

Pero fue otro delantero estrella quien rompió el empate ocho minutos antes del descanso, con Mbappé controlando hermosamente un pase de Arda Güler antes de girar y disparar un tiro bajo al rincón lejano.

El Real tuvo 17 tiros en la primera mitad contra solo uno del recién ascendido Oviedo y otro gol siempre parecía probable. Llegó siete minutos antes del final cuando Vinícius, quien reemplazó a Rodrygo después de 63 minutos, robó la posesión en el mediocampo antes de asistir a Mbappé para dirigir otro disparo bajo para su segundo tanto.

Vinícius hizo el 3-0 en el tiempo de descuento con un acabado seguro después de un rápido contraataque.

HAT TRICK DE TAJON BUCHANAN PARA EL VILLARREAL

El Villarreal venció al Girona 5-0 para liderar la liga por delante del campeón defensor Barcelona y el Madrid.

El mediocampista canadiense Tajon Buchanan anotó un hat trick, y Rafa Marín y el exdelantero del Arsenal Nicolas Pepe anotaron uno cada uno, mientras el equipo local superó a los visitantes, que estaban 4-0 abajo al descanso.

El Girona no tiene puntos en sus dos primeros partidos y ya tiene una diferencia de goles desalentadora de -7.

El resultado marcó un hito para el Villarreal de Marcelino García Toral, pero fue rápido en moderar cualquier euforia.

"Son solo dos partidos y el calendario significa que los jugamos ambos en casa", dijo. "Esto es un proceso. Estoy orgulloso y agradecido con los jugadores, ha sido un verdadero placer. Pero esto es efímero. Tomaremos una copa de vino con la familia y seguiremos trabajando."