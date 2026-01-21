Figura del futbol europeo sueña con el tricampeonato de Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca se han convertido en los últimos meses en el equipo sensación de México, gracias a un estilo espectacular con el que dominaron la Liga MX y lograron el bicampeonato.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed y liderado en la cancha por hombres como Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz ha mostrado su poderío en cada estadio del país. En este Clausura 2026 se perfila como el candidato número uno al campeonato.

¿Cómo se ha convertido Toluca en el equipo sensación de México?

La gran forma de los escarlatas fue celebrada a cientos de kilómetros por una estrella del fútbol europeo, quien en una entrevista reciente compartió que sigue el día a día de Toluca y le deseó que continúe levantando trofeos.

Se trata de Maximiliano Araújo, exjugador de los pingos y actualmente figura del Sporting Club de Portugal, que ayer martes derrotó al PSG en la UEFA Champions League. Tras el triunfo en el mejor torneo del mundo, no olvidó su pasado en México.

"Siempre que puedo veo la liga mexicana. Le deseo lo mejor a Toluca y a Puebla. Ojalá que los Diablos mantengan el mismo camino y también conquisten este torneo", mencionó en entrevista con TNT Sports.

Detalles sobre el apoyo de Maximiliano Araújo a Toluca

Maxi, quien disputará la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, llegó a tierras aztecas para defender la camiseta del Puebla. Después de destacadas actuaciones, dio el salto a Toluca, equipo que le permitió ser protagonista y abrirse paso al mercado europeo.

Impacto del bicampeonato en la historia de Toluca

Con este respaldo y el rendimiento actual, los Diablos Rojos del Toluca buscan consolidar su legado en el fútbol mexicano y seguir siendo un referente en la Liga MX.