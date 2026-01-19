El mensaje de Brahim Díaz tras derrota de Marruecos en Copa Africana

Luego de un largo torneo, la Copa Africana de Naciones disputó este domingo su duelo por el campeonato, en el que se enfrentaron Marruecos, cuadro local, y Senegal.

El juego, intenso y con oportunidades, vivió momentos llenos de drama cuando en los últimos minutos se marcó un penalti favorable al equipo marroquí. Tras varios minutos de retraso por el abandono del cuadro senegalés, Brahim Díaz falló la ejecución.

¿Cómo ocurrió el penalti fallido de Brahim Díaz?

El delantero del Real Madrid, una de las grandes estrellas del equipo, tomó el balón pero definió a lo Panenka, y el esférico terminó en las manos del arquero de Senegal.

Con los tiempos extra ya iniciados y el 0-0 en el marcador, fue Pape Gueye quien abrió el marcador y silenció a los anfitriones, que vieron escapar el título entre la tristeza de sus jugadores.

Detalles del partido final entre Marruecos y Senegal

Tras lo ocurrido y pese a recibir una enorme cantidad de abucheos, Díaz escribió un doloroso mensaje en el que expresó su sentir por la derrota y pidió disculpas a los aficionados.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", escribió junto a una imagen en blanco y negro, cabizbajo, con la medalla de subcampeón.