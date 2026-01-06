Marcelo Flores podría abandonar a México por otra selección

Marcelo Flores ha perdido protagonismo en la Liga MX y eso lo alejó de la Selección Mexicana; sin embargo, sus esperanzas de jugar una Copa del Mundo no están muertas, ya que volvió a ser convocado por la selección de Canadá y podría ganarse un lugar en el equipo dirigido por Jesse Marsch.

¿Qué significa la convocatoria de Marcelo Flores?

El estratega canadiense convocó al atacante de Tigres para el partido amistoso que tendrán contra Guatemala el próximo 17 de enero. Al no ser parte de una fecha FIFA, no hay jugadores de las grandes ligas europeas en la convocatoria, por lo que esta es una oportunidad de oro para Flores de ganarse la confianza del entrenador.

Esta es la segunda vez que Marcelo Flores recibe el llamado del combinado nacional de la hoja de maple, después de haber sido convocado para el pasado ciclo de FIFA el 6 de noviembre, fechas en las que Canadá enfrentó a Ecuador y Venezuela.

Detalles sobre el amistoso Canadá vs Guatemala

Marcelo debutó con la camiseta del conjunto mayor del Tri en 2021. Sin embargo, solamente jugó tres partidos desde entonces, a pesar de haber sido etiquetado como la promesa del fútbol mexicano hace unos años. Ahora, tiene la oportunidad de brillar con Canadá.

Con Tigres tampoco logró consolidarse. En la última Liguilla, incluida la final perdida contra Toluca, no jugó ningún partido. En temporada regular disputó 5 partidos, dos de ellos como titular, donde anotó un gol.

Impacto de la convocatoria en la carrera de Flores

Los dirigidos por Jesse Marsch integran el grupo B de la Copa del Mundo en la cual serán anfitriones junto a México y Estados Unidos. Sus partidos de local los jugarán en Toronto y Vancouver.

En ese grupo están Canadá, Qatar, Suiza y falta conocer al ganador del repechaje europeo entre Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte y Gales.

Su debut en la Copa del Mundo será el 12 de junio a las 13:00 horas contra el ganador de dicho repechaje; su segundo encuentro, será el 18 de junio a las 16:00 horas contra Qatar y finalmente, cierra su actividad de la primera fase contra Suiza el 24 de junio a las 13:00 horas.