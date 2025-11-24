Gana Gueye cachetea a su compañero del Everton y es expulsado

En el duelo del Manchester United frente al Everton de la Jornada 12 de la Premier League, los "Toffees" sellaron una victoria de 0-1 para dar la campana en el Old Trafford. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la expulsión de Idrissa Gana Gueye tras agredir a su compañero.

¿Qué ocurrió?

Al minuto 13 del partido, los Red Devils tuvieron una jugada que estuvo cerca de abrir el marcador. Bruno Fernandes impactó al borde del área grande, su disparo se fue a un costado del arco de Jordan Pickford y de esta forma el portugués se quedó con las ganas de celebrar.

Tras esta acción, Gana Gueye no terminó nada contento e inmediatamente encaró a su compañero Michael Keane. Ambos futbolistas del Everton tuvieron una acalorada discusión, pero el ghanés perdió la cabeza y le dio una cachetada al defensor, quien segundos antes lo había empujado. El árbitro central se percató de lo sucedido e inmediatamente le mostró la tarjeta roja a Gueye. A pesar de haber sido expulsado, el futbolista africano seguía discutiendo con Keane, mientras Pickford y Ndiaye intentaban calmar a su compañero.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

La decisión del silbante sorprendió a los propios jugadores, ya que es algo inusual ver a un árbitro expulsar a un futbolista que haya discutido o agredido a alguien de su mismo equipo. Pese a jugar con uno menos desde el minuto 15, el Everton encontró la victoria gracias al gran gol de Dewsbury-Hall.