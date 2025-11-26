¡Dolorosas derrotas!

En una noche de cambios, errores y un glorioso gol individual del joven de 18 años Estevão, los errores defensivos le costaron caro al Manchester City y al Barcelona. Y ambos sufrieron derrotas dolorosas el martes en la Liga de Campeones.

En el partido número 100 de Pep Guardiola como entrenador del City en la Liga de Campeones, su equipo tuvo dificultades para lidiar con las rápidas transiciones del Bayer Leverkusen que se impuso por 2-0. Mientras, Barcelona marcó en su propia puerta y resintió una tarjeta roja en su derrota por 3-0 ante el Chelsea.

Guardiola realizó diez cambios en su alineación titular tras la derrota del sábado ante el Newcastle en la Liga Premier. Erling Haaland estuvo entre los que iniciaron en el banquillo, pero el cambio no tuvo el efecto deseado.

El español Alejandro Grimaldo anotó el primer gol del Leverkusen con un disparo a ras de césped a los 23 minutos y Patrik Schick consiguió el segundo de cabeza a los 54.

"Se siente maravilloso y dimos todo hasta el último segundo", dijo Schick a DAZN.

Estevão brilla y Barcelona tropieza

Chelsea venció cómodamente a un Barcelona que jugó con diez hombres, por 3-0 en Stamford Bridge, para obtener su tercera victoria en la fase de liga y acercarse a la cima.

Fue la segunda derrota para el Barcelona, que se quedó con un hombre menos después de que el defensor uruguayo Ronald Araújo recibió una segunda tarjeta amarilla justo antes del descanso por una entrada fuerte sobre Marc Cucurella .

Un autogol de Jules Koundé le dio la ventaja al Chelsea a los 27, mientras los defensores del Barcelona se enredaban en el área.

Los locales ampliaron su ventaja con una destacada acción individual de Estevão a los 55, mientras mantenía a raya a dos defensores, y un tiro a quemarropa de Liam Delap a los 73.

La cuarta derrota del Barcelona en 10 partidos en todas las competiciones podría acarrearle más críticas al enfoque del entrenador Hansi Flick.

El City podría haberse colocado en la cima de la tabla con una victoria, pero la noche terminó con los tres primeros sin cambios. Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán juegan el miércoles.

El Borussia Dortmund subió al cuarto lugar y el Chelsea es quinto después de que ambos ganaron para unirse al City con 10 puntos, mientras que el Barcelona está en el 15to puesto y la Juventus mejoró al 21ro con una victoria mientras el club italiano intenta dar un giro a su campaña.

El Benfica de Mourinho finalmente gana

José Mourinho consiguió su primera victoria en la Liga de Campeones con su nuevo club, el Benfica, cuando el temprano gol de Samuel Dahl sentó las bases para una victoria por 2-0 sobre el atribulado Ajax. Fue un duelo entre el número 36 y 35 en la clasificación —ninguno de los dos equipos no habían ganado.

El lateral izquierdo Dahl anotó de volea tras un rebote después de que el portero del Ajax, Vitezslav Jaros, tapó un cabezazo del experimentado defensor del Benfica, Nicolás Otamendi. Leandro Barreiro añadió un segundo tanto a los 90 minutos.

El Ajax ha perdido sus cinco partidos de la Liga de Campeones y ha ganado sólo uno de sus últimos diez duelos en todas las competiciones.

Aubameyang brilla con el Marsella

Pierre-Emerick Aubameyang anotó dos veces en cuatro minutos al inicio de la segunda mitad para darle la vuelta al partido por el Marsella, que triunfó por 2-1 sobre el Newcastle.

Serhou Guirassy anotó dos goles y el Dortmund aplastó 4-0 al Villarreal, que jugó con diez hombres, para poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en todas las competiciones.

La Juventus ganó 3-2 en su viaje al Círculo Ártico para enfrentar al Bodo/Glimt y necesitó un gol en el tiempo de descuento de Jonathan David después de que el anfitrión noruego igualó el marcador en el 87.

David anotó en el rebote de un disparo de Kenan Yildiz, quien fue ingresado en el descanso y participó en los tres goles de la Juventus.

El delantero canadiense Promise David anotó el único gol para que Union Saint-Gilloise de Bélgica superara 1-0 al Galatasaray, que estaba diezmado por las lesiones. El club turco no contó con el máximo goleador de la Liga de Campeones, Victor Osimhen, quien se encuentra lesionado.

Galatasaray terminó con diez hombres después de que el defensor de 18 años Arda Ünyay recibió dos tarjetas amarillas.

McTominay anota de nuevo

Scott McTominay abrió el marcador por el Napoli, que ganó 2-0 contra el Qarabag de Azerbaiyán, cuyo volante español Kevin Medina pareció quedar inconsciente por otro disparo de McTominay y fue sustituido más tarde . Los aficionados del Napoli conmemoraron el quinto aniversario de la muerte de la leyenda del club Diego Maradona.

El Athletic Bilbao terminó frustrado por un empate 0-0 con el Slavia Praga, lo que deja a ambos clubes fuera de los lugares de clasificación después de cinco fechas.