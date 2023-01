Remonta el City, que se acerca al líder Arsenal

REMONTADA

El campeón defensor parecía condenado a sufrir otra derrota decepcionante. Perdía 2-0 al intermedio y escuchaba los silbidos y abucheos de sus propios seguidores.

Un tanto del argentino Álvarez, otro de Erling Haaland y un par de Riyadh Mahrez definieron el encuentro emocionante en el Etihad Stadium.

Tras caer en el derby del fin de semana ante el Manchester United, el City observó la forma en que el Arsenal se alejaba con una delantera de ocho puntos en el puesto de honor. Los Citizens estaban en riesgo de perder más terreno luego que Tottenham tomó la ventaja en el primer tiempo, con tantos de Dejan Kulusevski y Emerson Royal.

Pero la reacción después del descanso incluyó tres tantos en 12 minutos.

Mahrez había dado la ventaja a los locales a los 63 minutos y apagó cualquier oportunidad de reacción de los Spurs al escaparse para marcar de nuevo a los 90.

City se mide con Wolverhampton el domingo y puede aproximarse a dos puntos del Arsenal, antes de que el conjunto de Londres reciba al United en el Emirates Stadium.

Ni siquiera la remontada pareció contentar al técnico Pep Guardiola, quien públicamente cuestionó las credenciales de su equipo para obtener lo que sería su quinto título de la Premier en seis años.

"Estoy increíblemente contento con el resultado. Esta noche dormiré como un bebé, pero lo más importante no es eso", reconoció el español. "En 14 años, gané 11 títulos de liga. Es mucho, y eso significa que cada día veo cosas que algunos no ven porque no están ahí.

"Quiero una reacción de todo el club, de toda la organización, no sólo de los jugadores, el personal y otros. Somos un equipo que parece muy conforme... No quiero eso. Quiero vencer al Arsenal. Pero si jugamos así, el Arsenal nos va a destruir. Quiero ver a mi equipo".

Por lo pronto, el City se salvó de un golpe que habría sido demoledor.

"Estamos lejos de ser el equipo que éramos en las temporadas anteriores. ¿Pensáis que esta remontada ocurrirá siempre? No", Pep Guardiola.

"Estamos lejos de ser el equipo que éramos en las temporadas anteriores. ¿Pensáis que esta remontada ocurrirá siempre? No", añadió Guardiola. "¿Pensáis que vamos a reducir la ventaja del Arsenal del modo en que estamos jugando? De ningún modo".

City cortó una racha de dos derrotas, ante Southampton y en la Copa de Liga y frente al Unided en la Premier.

Haaland cortó una minisequía de tres partidos sin gol, la cual había generado incluso un debate sobre si el noruego debía salir de la alineación titular, pese a conseguir 27 dianas en 23 apariciones.

Si ello pareció una exageración, Guardiola estaba suficientemente preocupado por la forma de su equipo como para realizar varios cambios.

Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, Kyle Walker y Joao Cancelo fueron enviados al banquillo.

Kulusevski abrió el marcador a los 4 minutos y Emerson marcó de cabeza en los descuentos.

Álvarez acercó al conjunto de Guardiola a los 51, con un tiro certero, y Haaland igualó con un cabezazo frente al arco, dos minutos después, para elevar a 28 tantos su factura en la campaña.