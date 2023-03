Ya tenemos motivos para burlarnos de Chivas.- Luis Reyes

GUADALAJARA, Jalisco

Por aquellos tiempos en los que, como aficionado y después como jugador del Atlas soportó humillaciones por las derrotas en Clásicos Tapatíos y fracasos en los torneos mientras Chivas sumaba triunfos y títulos de Liga.

Tras el Bicampeonato del Atlas, para Luis "Hueso" Reyes, en Chivas ya no hay motivos para burlarse.

"Es algo que la afición del Atlas se merecía desde hace tiempo, ellos se burlaban de nosotros, ahora también nosotros tenemos (motivos) para burlarnos de ellos. Sabemos que tienen muchos campeonatos, pero no saben lo que es el amor al Atlas.

"Ellos podrán tener más campeonatos, pero (los jugadores actuales) no tienen ningún bicampeonato.

"Obviamente con esto la rivalidad crece, les picamos el orgullo para que vuelvan a esos tiempos en los que ellos ganaban, pero a mí lo que me interesa es el Atlas, y seguir haciendo cosas importantes para que les siga molestando a ellos", dijo Luis "Hueso" Reyes con ese tono de voz discreta que le caracteriza pero con firmeza y sin dudas, en lo que fue el Día de Medios previo al Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, que se llevó a cabo en el Estadio Jalisco.

Otra razón por la que alguna vez Chivas se burlaba de Atlas, era el presumir de tener más afición incluso en el propio Estadio Jalisco, que de 1960 a 2010 también fue sede del Rebaño.

"En la actualidad el Jalisco es nuestra casa, y tienen que venir a respetar, y nosotros haremos lo posible para sacar un buen resultado. Estamos motivados luego de la forma en que le dimos la vuelta al Olimpia de Honduras, y luego por la victoria contra Puebla, pero ahora ya estamos enfocados en ganar el Clásico Tapatío contra Chivas", dijo Luis"Hueso" Reyes.

Nervo pide Clásico en paz

Martín Nervo comprende la pasión que existe en un Clásico Tapatío. Pero el defensa del Atlas también pide a la afición que viva con calma el partido y no se deje rebasar por las emociones.

"Entendemos a la gente, en la vida hay que saber ser empático, hay que entender el contexto antes de enojarse, sabemos que hay una rivalidad, que si hay a alguien que le va bien al otro le molesta, es la rivalidad que hay en la Ciudad, y la afición nos lo hace saber, pero lo que les podemos decir es que el Clásico sea en paz. A mí, por ejemplo en los últimos Clásicos no me gustó que nos estuviéramos peleando porque siento que no estamos dando el ejemplo, y lo único que pedimos a la gente es que sea un Clásico en paz", dijo Martín Nervo, zaguero del Atlas.

Martín Nervo tampoco oculta ni evade de su memoria que hay festejos de goles como el de Aldo Rocha, cuando celebró el penal que anotó al estilo "Panenka" con las manos en los oídos, en alusión a que no escuchaba los gritos de los aficionados de las Chivas en el Estadio AKRON en el Apertura 2021, o el de Julián Quiñones también en un Clásico festejando hacia la banca del Rebaño.

"Por ahí la euforia te lleva a hacer cosas que normalmente en un día común no eres así, y por ahí la euforia te provoca hacer cosas que no están del todo bien, pero no pasa nada, se ha hablado en su momento y esperemos que el sábado estemos bien.

"No sé cómo se lo tome cada quien, por ahí hemos tenido festejos (en contra) que le gritan a nuestra afición, y estoy hablando de partidos en general no solamente de los Clásicos. Nosotros debemos estar concentrados en lo nuestro y en sacar un resultado positivo como cada fin de semana lo deseamos, estamos muy lejos de querer crear una polémica o una pelea, este grupo no esa así, y hemos aprendido de las situaciones que hemos vivido", reflexionó Martín Nervo.