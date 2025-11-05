Triunfa Bayern con doblete de Luis Díaz

Luis Díaz anotó dos veces por el Bayern Múnich en su duelo del martes contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones pero fue expulsado momentos antes del descanso por una falta imprudente sobre Achraf Hakimi.

La tarjeta roja no afectó el resultado: el conjunto alemán se impuso por 2-1 y enhebró su 16ta victoria en la campaña. De paso, le endilgó al campeón defensor PSG su primera derrota en cuatro partidos de la fase de grupos hasta ahora.

Hakimi lloró mientras sus compañeros trataban de consolarlo. Recibió ayuda para abandonar la cancha del Parque de los Príncipes, a raíz de la ruda entrada que le hizo el colombiano por detrás.

Al parecer, la pierna izquierda de Hakimi se atoró al hacer palanca con la de Díaz, lo que le habría lesionado.

A Díaz se le mostró una tarjeta amarilla, pero el árbitro Maurizio Mariani la cambió a roja tras una revisión del video.

Hakimi fue el segundo jugador del PSG sustituido en la primera mitad, después de que Ousmane Dembélé se marchó a los 25 minutos. Había regresado recientemente tras sufrir una lesión en el muslo derecho.

Díaz, exjugador del Liverpool, se había destacado por su movilidad y definición antes de su entrada violenta.

Definió a unos pasos del arco en el cuarto minuto después de que el portero Lucas Chevalier detuvo un disparo de Michael Olise.

El gol llegó tras un rápido contraataque del Bayern que se originó cuando Dembélé perdió el balón en el centro del campo y Serge Gnabry lo cedió rápidamente a Olise, quien se encaminó a toda velocidad hacia el área.

Díaz anotó por segundo partido consecutivo después de marcar en la goleada 4-0 sobre el Club Brujas.

El internacional colombiano añadió otro gol a los 32 con un disparo corto y preciso tras una mala labor defensiva del capitán del PSG, Marquinhos, quien perdió el balón al borde del área al no ver que Díaz lo acechaba por detrás.

Díaz corrió y venció al arquero Lucas Chevalier con su disparo hacia el ángulo izquierdo.

El centrocampista João Neves anotó por el PSG a los 74 cuando se deslizó para redireccionar el centro de Kang-in Lee desde la derecha.

El veterano portero del Bayern, Manuel Neuer, hizo una atajada inteligente ante Warren Zaïre-Emery momentos después.