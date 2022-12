¡Recital de Mbappé!

"El único objetivo para mí es ganar la Copa del Mundo, es lo único que sueño. He venido aquí para ganar este Mundial, no vine para ganar el Balón de Oro o la Bota de Oro. Si los gano, por supuesto que voy a estar contento, pero no estoy aquí para eso" KYLIAN MBAPPÉ, DELANTERO DE FRANCIA

Latigazos de la dupla Mbappé-Giroud le dieron el domingo a Francia una inapelable victoria 3-1 contra Polonia, para dar otro paso en su empeño por revalidar el título.

Mbappé firmó un doblete con su mágico goleo de derecha en el segundo tiempo y quedó como el máximo anotador del torneo de Qatar, ahora con cinco gritos. Giroud facturó el primero de Les Bleus al filo del descanso, una diana que lo coloca como máximo goleador histórico de la selección con 52 conquistas.

"El único objetivo para mí es ganar la Copa del Mundo", dijo Mbappé. "Es lo único que sueño. He venido aquí para ganar este Mundial, no vine para ganar el Balón de Oro o la Bota de Oro. Si los gano, por supuesto que voy a estar contento, pero no estoy aquí para eso, estoy aquí para ganar y para ayudar a la selección francesa".

Polonia maquilló el resultado con un penal ejecutado por Robert Lewandowski en los descuentos.

En la mejor actuación de un campeón defensor desde que Brasil alcanzó la ronda de cuartos en Alemania 2006, los franceses se toparán el próximo sábado contra Inglaterra, que a segunda hora venció 3-0 a Senegal.

Aunque Polonia esperó hasta su cuarto partido en Medio Oriente para mostrar un atisbo de vocación ofensiva, el poderío y talento del seleccionado dirigido por Didier Deschamps desniveló el pleito en el estadio Al Thumama.

El segundo gol francés —a los 74 minutos — fue una auténtica delicia de contragolpe.

Todo nació de un despeje de Antoine Griezmann, el delantero que en Qatar se ha desatado como volante creativo. La pelota del "Principito" quedó para que Giroud siguiera el ataque con Ousmane Dembélé y el extremo francés procedió a tirar la diagonal a Mbappé, quien desde el costado derecho anotó un gol para enmarcar: amague, breve pausa para apuntar al arco y el sablazo final hacia la escuadra contraria.

Quedaba un acto más en el show del 10 de Francia

Al recibir otra vez por la derecha en los descuentos, el delantero de 23 años sacó un nuevo bombazo al segundo palo que el portero polaco, Wojciech Szczesny, apenas alcanzó a rozar con su guante.

ROMPE KOUNDÉ LAS REGLAS

Por orden del cuerpo arbitral, el zaguero francés Joules Koundé se despojó de dos cadenas de oro que portaba durante el partido de octavos de final de la Copa del Mundo entre la selección de su país y Polonia. Koundé portó las cadenas hasta los 41 minutos, cuando el árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, le hizo la indicación de que debía quitárselas.

Un asistente de la selección francesa pidió que Koundé se acercara a una línea de banda y desabrochó las cadenas de su cuello, antes de llevárselas al banquillo.