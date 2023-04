Alexis Vega revela los sacrificios de su familia

Durante una charla llevada a cabo en 'Podcast al diente', Vega reveló que en su época como jugador de las divisiones inferiores de Pumas, tenía que viajar a Estados Unidos para disputar un torneo y sus padres llegaron a pedir limosna para financiar el traslado, incluso vendieron los muebles de su casa.

"En ese tiempo mis papás no tenían las posibilidades para poder mandarme. Tenía un tío que ya murió que le iba super bien y él me daba la mitad de los viajes para ir" confesó el mundialista en Qatar 2022. Con la otra mitad pendiente, su familia acudió a la ayuda de los vecinos.

"Todo el mundo nos conocía y como me quería mi papá pasaba con una alcancía y les pedía. Les decía 'para el viaje a Estados Unidos del muñequito. Un día llegué del entrenamiento a la casa y la veo vacía. Entro y no teníamos comedor, sin sala, ni la pantalla. No había nada de los muebles de mis 'jefes'" agregó.