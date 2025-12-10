Liverpool sin Salah supera 1-0 al Inter

Ni siquiera en un penal el Liverpool echó mucho de menos a Mohamed Salah.

Después de dejar al delantero egipcio en Inglaterra, el Liverpool obtuvo un resultado que necesitaba con apremio, al superar el martes 1-0 al Inter de Milán en la Liga de Campeones. El Barcelona y el Bayern Múnich celebraron en tanto sus remontadas y el Chelsea perdió.

Salah, habitual cobrador de penales, fue excluido por el equipo tras su crítica pública a los dirigentes la semana pasada. Dominik Szoboszlai asumió el protagonismo a los 88 minutos, al convertir el penal que aseguró la victoria sobre uno de los equipos de mejor rendimiento de la competición.

El triunfo fue aún más valioso al llegar después de una racha de una sola victoria en 6 partidos dentro de las distintas competiciones para el equipo de Arne Slot, que subió al octavo lugar y ahora está de nuevo en la contienda por un pasaje directo en los octavos de final. El Inter cayó al quinto sitio.

Los jugadores del Liverpool pensaron que habían tomado la delantera con un cabezazo de Ibrahima Konate a los 31 pero, tras una revisión de video que duró varios minutos, el árbitro anuló el gol. Un remate de Virgil van Dijk, había estrellado el balón en el brazo de su compañero Hugo Ekitike.

Después de quitarle un gol al Liverpool, el VAR ayudó a los visitantes cuando detectó que Alessandro Bastoni había tirado de la camiseta de Florian Wirtz, quien cayó en el área.

Szoboszlai convirtió el penal.

Nuevo astro del Bayern brilla

El centrocampista Lennart Karl, de 17 años, produjo una audaz jugada para continuar su impresionante inicio goleador en la Liga de Campeones en una victoria de 3-1 conseguida por el Bayern Múnich ante el Sporting Lisboa, lo que llevó al conjunto alemán al segundo lugar detrás del Arsenal.

Karl firmó su tercer gol en cuatro partidos de su corta trayectoria en la Champions. Lo hizo al controlar con la zurda el pase de Konrad Laimer antes de rematar de volea casi sin ángulo sobre dos defensores que se lanzaban para vencer al portero.

El Bayern le dio la vuelta a un marcador adverso con una ráfaga de tres goles en 12 minutos. El visitante se puso en ventaja a los 54 con el autogol de Joshua Kimmich tras la presión de João Simões en el contragolpe.

Serge Gnabry empató por el club bávaro a los 65, cuando quedó sin marca en un tiro de esquina. Karl anotó el segundo al 69 y el defensor Jonathan Tah decretó el 3-1 definitivo a los 77.

Ampliamente considerado como el mejor talento joven del fútbol alemán esta temporada, Karl se convirtió en el goleador más precoz del Bayern en la Liga de Campeones en octubre, durante su primer partido como titular en la competición.

Cerca del final, el canadiense Alphonso Davies ingresó para disputar su primer partido desde marzo tras una grave lesión de rodilla.





Chelsea pierde

El Chelsea fue derrotado en la Liga de Campeones por primera vez en casi tres meses, después de que el delantero belga Charles De Ketelaere asistió en el tanto del empate y anotó el gol de la victoria a los 83 cuando el Atalanta remontó para ganar 2-1.

El Chelsea, que se adelantó con un gol de João Pedro, salió de los ocho primeros puestos de clasificación automática al caer al 11º lugar con su segunda derrota. Fue la cuarta victoria para el Atalanta, que subió al tercer peldaño. Gianluca Scamacca empató 1-1 al rematar de cabeza un centro de De Ketelaere, quien luego hizo un tiro que el portero del Chelsea, Robert Sánchez, tocó pero no pudo detener.





Koundé anota 2, Yamal establece récord

Los cabezazos de Jules Koundé con tres minutos de diferencia dieron al Barcelona la remontada y el triunfo por 2-1 sobre el Eintracht de Fráncfort.

Marcus Rashford asistió en el primer gol a los 50 minutos y Lamine Yamal hizo lo propio con un centro a los 53. Eso llevó a Yamal a 14 goles y asistencias combinados en la Liga de Campeones, rompiendo un empate con Kylian Mbappé por el mayor número de un jugador menor de 19 años, informó la UEFA.

Los visitantes se habían adelantado con un gol de Ansgar Knauff en un contragolpe a los 21 minutos en el renovado estadio Camp Nou, que aún no puede llenarse a su capacidad total.





Son atestigua la victoria del Tottenham

Son Heung-min dio un adiós tardío al Tottenham, su antiguo club, que trepó al noveno lugar tras vencer al Slavia Praga por 3-0 con un autogol y dos penales en un partido ensombrecido por una disputa sobre una bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

El argentino Julián Álvarez anotó por novena vez en sus últimos nueve partidos de la fase de liga para llevar al Atlético de Madrid a una victoria de 3-2 con remontada incluida ante el PSV Eindhoven.

El Marsella aguantó para superar 3-2 al Union Saint-Gilloise, cuyos jugadores y aficionados celebraron dos veces lo que pensaron que eran goles para igualar el marcador, sólo para que ambos fueran anulados por fuera de juego en revisiones de video.