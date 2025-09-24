Messi encandila a Nueva York e Inter Miami se clasifica a los playoffs con goleada 4-0 ante NYCFC

Lionel Messi facturó un doblete y regaló una exquisita asistencia para que el Inter Miami certificara su presencia en los playoffs de la MLS tras aplastar el miércoles 4-0 a New York City FC.

El astro argentino gritó sus goles a los 74 y 86 minutos para decretar el triunfo de las Garzas en la visita al Citi Field.

Bajo la expectativa de una inminente renovación de su contrato para continuar en Miami, Messi llegó a 24 goles y quedó como máximo anotador en la temporada regular, escoltado por Denis Bouanga (22) de LAFC.

Con su asistencia cerca del descanso, Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS que encadena al menos 35 contribuciones de gol en temporadas sucesivas.

El volante argentino Baltasar Rodríguez (43 minutos) y el atacante uruguayo Luis Suárez (83) marcaron los otros tantos de Inter Miami. Suárez reapareció tras purgar una suspensión de tres partidos por haber escupido a un integrante del personal de los Sounders de Seattle al cabo de la final de la Leagues Cup.

Con su tercera victoria seguida, Inter Miami desplazó a Charlotte y NYFC para ubicarse en el tercer puesto de la Conferencia Este. Con dos partidos menos, las Garzas se encuentran cinco puntos detrás del líder Filadelfia Union.

"Hemos conseguido el primer objetivo, que era clasificarnos", dijo Javier Mascherano, el técnico de Inter Miami. "Ahora hay que intentar por conseguir la posición más alta en la clasificación que nos permita tener la ventaja de cancha".

"Ha sido un noche que nos muestra el camino a seguir", añadió.

En su segundo encuentro como titular, Rodríguez abrió la cuenta poco antes del descanso tras una genialidad de Messi. La Pulga recibió de Sergio Busquets en el círculo central y luego metió un caño entre las piernas del zaguero Thiago Martins. Rodríguez no perdonó al quedar en un mano a mano con el arquero Matt Freese, definiendo con un derechazo.

Messi hizo su primer gol cuando picó el balón por encima de Freese tras un pase de Busquets.