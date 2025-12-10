Estatua de Lionel Messi en India celebrará su éxito en la MLS

Luego de tener una extraordinaria temporada en la MLS, en la que levantó con el Inter Miami el trofeo de campeón, los reconocimientos no se detienen para Lionel Messi.

La estrella de la Selección de Argentina, quien disputará la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, ha recibido la invitación del gobierno de la India para conocer una estatua en su honor.

¿Cuándo viajará Messi a India para la develación?

La gigantesca figura de 70 metros de altura se encuentra en la ciudad de Calcuta, hasta donde viajará la exfigura del FC Barcelona para develarla personalmente.

Se espera que Messi y un círculo cercano viajen a ese punto del planeta el próximo 13 de diciembre para, en medio de una gran fiesta, conocer la obra que hace referencia al título de campeón del mundo de la FIFA en Qatar 2022.

Detalles sobre la estatua de Messi en Calcuta

La monumental estatua no es la primera de su tipo en tierras indias, pues anteriormente se realizó una dedicada a Diego Armando Maradona, ubicada muy cerca de la de Messi.