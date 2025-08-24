Pumas vs Puebla: Partido decisivo en el Apertura 2025

Los Pumas de Efraín Juárez saltan al escenario para enfrentarse al Puebla, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto auriazul recibe a La Franja en el estadio Olímpico Universitario este domingo 24 de agosto, con la obligación de ganar.

Los del Pedregal necesitan urgentemente sumar de a tres para no rezagarse en la tabla general y meterse en la pelea directa por los boletos a la Liguilla.

El Club Universidad Nacional apenas cuenta con 5 de los 15 puntos que se han disputado hasta el momento, por lo que se encuentra ubicado en la posición número 13 de la clasificación.

Es decir, que, de momento, los Pumas están más cerca del fondo de la tabla que la zona de Liguilla directa, así que la victoria es indispensable para sus aspiraciones de avanzar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.