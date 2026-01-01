Lens y el PSG reanudan lucha por campeonato

Lens comienza el año un punto por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain en lo que los aficionados franceses esperan que sea una carrera por el título reñida en la Ligue 1.

¿Cómo se presenta la carrera por el título en Ligue 1?

PSG ganó un título récord número 13 por 19 puntos la temporada pasada, perdiendo sus únicos dos partidos de la campaña después de que el título ya estaba asegurado, y por nueve puntos la temporada anterior. Un desliz de Lens o PSG podría abrir la puerta para el tercer lugar, Marsella, que recibe al Nantes en apuros el domingo.

Detalles sobre el desempeño de PSG y Lens en la temporada

La competencia entre Lens y PSG se intensifica, ya que ambos equipos buscan consolidar su posición en la parte alta de la tabla. La presión aumenta para el PSG, que ha sido el equipo a vencer en las últimas temporadas.

Impacto de la situación de Nantes en la clasificación

El Nantes, en una situación complicada, se enfrenta a un Marsella que busca aprovechar cualquier oportunidad para escalar posiciones en la tabla. La jornada del domingo promete ser clave para definir el rumbo de la Ligue 1.