Leila Pereira, una de las mujeres más poderosas en el futbol

Esta noche el Palmeiras recibe al River Plate en una batalla por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. En los últimos años, el Verdao ha sido considerado el equipo más poderoso de América y ese éxito no podría entenderse sin la figura de Leila Pereira, presidenta del club y una de las mujeres más poderosas en el futbol internacional.

Desde que asumió en 2021, conquistó la Recopa Sudamericana (2022), la Supercopa de Brasil (2023), dos ligas brasileñas (2022-2023) y tres campeonatos paulistas (2022-2023-2024), siendo la primera mujer en dirigir al Palmeiras en su historia.

Nacida en 1964, en Río de Janeiro, estudió periodismo y derecho en la Universidad Cándido Mendes. Se casó con José Roberto Lamacchia y gracias a él, recibió la fortuna de once empresas para construir su patrimonio.

Actualmente con 60 años, llegó al Palmeiras por primera vez en 2015, cuando se convirtió en la principal acreedora de la institución. Después, ya que ella presidía la empresa financiera Crefisa, llevó la marca al club como principal patrocinador. Su gran relación con el expresidente Jair Bolsonaro, que además es confeso aficionado del Palmeiras, es otro de los factores por los cuales se ha robado los reflectores en los últimos años.