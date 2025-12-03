Lego lanzará réplica a tamaño real del trofeo del Mundial como parte de acuerdo con FIFA

Es un trofeo de la Copa Mundial de fútbol de tamaño real, ensamblado con 2.842 ladrillos de Lego.

Lego se asoció con la FIFA para anunciar el miércoles el producto que lanzará la primera gama del Mundial de la clásica marca de juguetes danesa el próximo año.

Detalles sobre el trofeo de la Copa Mundial de fútbol

La versión de Lego del trofeo, que se presentó por primera vez en el Mundial de 1974, tendrá exactamente la misma altura de 36,8 centímetros (14 pulgadas y medio).

Sin embargo, el trofeo de ladrillos de Lego será de plástico en lugar de oro macizo de 18 quilates y malaquita verde, y será más fácil de levantar que los 6,175 kilogramos (13,6 libras) del original.

Características del trofeo de Lego y su lanzamiento

Saldrá a la venta por 200 dólares en marzo e incluirá "una escena oculta que se puede abrir a través de una lengüeta extraíble en la sección superior del globo", dijo Lego en un comunicado.

La FIFA mantiene el trofeo original en Zúrich.

Información sobre el Mundial 2026 y el trofeo

El primer Mundial masculino de 48 equipos, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, será inaugurado el 11 de junio.