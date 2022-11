La afición se ha portado muy bien en Qatar.- Ebrard

El funcionario confirmó que, tras lo sucedido ayer en el exterior del FIFA Fan Festival en Doha, donde nacionales y argentinos intercambiaron empujones e insultos, no hubo personas lesionadas ni detenidas.

"La discusión, riña, entre afición mexicana y argentina, intercambiaron gritos, empujones, es un grupo, eh, no es toda la afición, y no se tiene reporte de ninguna persona que haya sido lesionada o que esté detenida", enfatizó.

Ebrard dijo que actualmente hay poco más de 50 mil aficionados mexicanos en Qatar y se prevé que para el partido del sábado entre México y Argentina se incremente hasta 80 mil nacionales, quienes tendrán la expectativa de asistir al estadio.

"Me decía el jefe del Centro de Control Policial ahora que estuve allá, todos los países que quisieron tener representación ahí están, está México también, y la afición mexicana está considerada como una afición de bajo riesgo, más bien lo que la caracteriza es la fiesta, la alegría, no la violencia, no la confrontación. Así la tienen clasificada", señaló.