Real Madrid arrolla 4-0 a Valencia

Kylian Mbappé no se aburre de marcar goles.

Dos tantos más del astro fraguaron la paliza 4-0 que Real Madrid le endosó el sábado a Valencia para dejar al club merengue con una brecha de siete puntos como líder de La Liga española.

En un día en que mostró su Bota de Oro como el máximo goleador del fútbol europeo la temporada pasada, Mbappé elevó su cuenta de la presente campaña a 21 dianas en 17 partidos para su club y su país. Estampó su tercer doblete en el torneo doméstico.

Mbappé muestra una forma que probablemente lo pondrá en la contienda por su primer Balón de Oro el próximo año. También está poniendo al Madrid en la pelea por los máximos honores.

"Hablar de aquí a seis meses es hacer cábalas, pero sí que le ves con facilidad para el gol... y no sé cuántos hará, pero muchos", dijo el técnico Xabi Alonso sobre el atacante francés.

Mbappé pudo irse con más: decidió cederle un penal a Vinícius Júnior, oportunidad que el brasileño malogró.

El Madrid disfruta de una ventaja de siete puntos respecto del segundo lugar Villarreal, pero el campeón vigente eBarcelona, que ocupa el tercer sitio, puede reducir la diferencia a cinco unidades si vence a Elche este domingo.

De vuelta al Estadio Santiago Bernabéu tras la victoria 2-1 sobre el Barcelona en el clásico el pasado fin de semana, Mbappé abrió la cuenta con un penal a los 10 minutos y duplicó la diferencia a los 31.

El segundo penal a favor del Madrid fue pitado cerca del descanso. Vinícius se encargó de ejecutarlo, pero su tiro fue detenido por el portero valencianista Julen Agirrezabala.

Momentos después, el Madrid consiguió su tercer tanto cuando Jude Bellingham anotó desde fuera del área.

Álvaro Carreras completó la victoria a los 82.

"Otros tres puntos que es una buena media para pelear por el campeonato", destacó Alonso. "En general ha sido un partido redondo".





Villarreal sube al segundo lugar

Villarreal anotó tres goles en nueve minutos para aplastar 4-0 a Rayo Vallecano y subir al segundo puesto en la clasificación.

El Submarino Amarillo ganaba por 1-0 al descanso después del gol de Gerard Moreno a los 22 minutos y desató una ráfaga en el complemento.

Alberto Moleiro duplicó la ventaja a los 56, y dos minutos después Santiago Comesaña hizo el 3-0. Ayoze Pérez completó la goleada a los 65.

La victoria dejó a Villarreal con 23 puntos, uno por delante del Barcelona.





Griezmann marca un hito

Antoine Griezmann anotó su gol número 200 en La Liga para concretar una victoria 3-0 del Atlético de Madrid contra Sevilla.

El internacional francés, que está en su segunda etapa en el Atlético y también ha jugado en la máxima categoría de España para la Real Sociedad y el Barcelona, marcó a los 90 minutos para alcanzar el medio centenar de anotaciones.

El Atlético marcha cuarto, igualado en puntos con el Barcelona. El penal convertido por el argentino Julián Álvarez a los 64 abrió la puerta hacia la victoria, antes de que el argentino Thiago Almada y Griezmann añadieran los otros goles.

Jon Gorrotxategi anotó en el tiempo añadido para sellar la victoria 3-2 de la Real Sociedad contra Athletic Bilbao.

En el clásico vasco, la Real se adelantó dos veces a través de Brais Méndez y Gonçalo Guedes, pero el Bilbao igualó gracias a Gorka Guruzeta y Robert Navarro.