Kylian Mbappé anotó su 59no gol con el Real Madrid en 2025 el sábado, para igualar el récord que ostentaba Cristiano Ronaldo, de más goles con el club en un año.

El hito estuvo a punto de escapársele al delantero francés hasta que convirtió un penal a cuatro minutos del final para completar la victoria 2-0 sobre el Sevilla, que se quedó con diez hombres en el último partido del Madrid en el año.

En su 27mo cumpleaños, Mbappé igualó la cifra establecida por Cristiano en 2013. Después de abrazar a sus compañeros, celebró el logro con una versión moderada del característico festejo del exjugador del Madrid —donde el delantero portugués salta y lanza sus brazos hacia abajo al aterrizar, emitiendo el grito de "¡Siuuu!"— antes de lanzar un beso a las cámaras de televisión.

El exastro del París Saint-Germain, que se unió al Madrid en el verano de 2024, ha anotado 29 veces para el Madrid esta temporada, incluyendo 18 goles en La Liga, la cifra máxima.

"Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid", recalcó el crack francés.

"La celebración es para él, quería tener un guiño para él porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid y ahora está bien ayudar yo al Madrid a ganar partidos. Hoy quería compartir eso con él, tengo una muy buena relación con él, es mi amigo ahora y le mando un saludo a él y a todos los madridistas y una feliz Navidad y feliz Año Nuevo".

Jude Bellingham marcó con un cabezazo a los 38 minutos y el Sevilla perdió al defensor Marcao por una segunda amonestación tras entradas imprudentes a 20 minutos del final.

El entrenador argentino del Sevilla, Matías Almeyda, también fue expulsado por el árbitro durante el descanso aparentemente por protestar.





ALONSO ESQUIVA UNA BALA

El entrenador Xabi Alonso está presionado desde hace varias semanas debido a una serie de malos resultados y al juego poco convincente en general por parte de su equipo lleno de estrellas. Los medios deportivos españoles están llenos de especulaciones de que el entrenador podría ser reemplazado, pese a que está apenas en su primer año con la entidad merengue.

Ahora, el presidente del club blanco Florentino Pérez, tendrá dos semanas para reflexionar sobre el futuro del equipo antes de su próximo partido contra el Real Betis el 4 de enero.

Alonso no podía permitirse otro tropezón en el Santiago Bernabéu después de que su equipo perdió sus dos partidos anteriores. Pero los aficionados del Madrid aún tuvieron motivos para quejarse después de que el Sevilla generó repetidamente oportunidades de gol, incluso después de quedarse con diez hombres.

El chileno Alexis Sánchez, aún ágil a sus 37 años, y el lateral derecho Juanlu Sánchez se destacaron más con un Sevilla que encontró huecos en la defensa del Madrid.

Los merengues necesitaron a Thibaut Courtois para frustrar los intentos de Alexis, Isaac Romero y Alfonso González en cuatro ocasiones en la segunda mitad. Pero el Sevilla podría haberse adelantado si hubiera mostrado mejor definición al principio.

El resultado aún estaba en duda hasta que Mbappé convirtió su penal después de que Juanlu cometió una falta sobre Rodrygo en el área.

"Era un partido que había que ganar porque llegábamos en una situación complicada con las bajas que teníamos", dijo Alonso. "Sabemos que podemos hacerlo mejor y queremos hacerlo mejor. Hemos conseguido los tres puntos y queremos intentar empezar mejor el año".