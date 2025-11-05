Real Madrid cae ante el Liverpool

Kylian Mbappé ha sido casi imparable esta temporada. Pero el martes volvió a padecer en Anfield.

Por segundo año consecutivo, el delantero del Real Madrid tuvo una noche para el olvido en Merseyside, donde Liverpool se impuso por 1-0 en la Liga de Campeones. Mbappé pareció una sombra del jugador que ha estado destrozando defensas durante toda la temporada.

"Hemos competido bien, pero nos ha faltado más amenaza", expresó el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, quien no mencionó específicamente a Mbappé.

El asro ganador de la Copa del Mundo con Francia encontró pocas oportunidades de avanzar contra un Liverpool que ha sido frágil defensivamente durante gran parte de la campaña.

Mbappé llegó a Anfield con una racha de 21 goles en 17 partidos y habiendo mostrado el tipo de forma que probablemente lo pondrá en la contienda para finalmente obtener el Balón de Oro. Pero realizó apenas tres disparos en todo el partido, ninguno de los cuales fue a puerta.

Los Reds mantuvieron también a raya al brasileño Vinicius Junior.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, dijo que había exigido concentración a sus jugadores antes del partido recordándoles las contribuciones de gol hechas por Mbappé y Vinicius esta temporada.

"Les dije a los jugadores antes del partido que el Madrid ha marcado 26 goles en La Liga y Kylian Mbappé y Vinicius tienen 24 contribuciones de gol juntos", comentó. "No creo que puedas controlar completamente a estos dos, pero puedes hacer algunas cosas bien".

La mejor oportunidad de Mbappé llegó en la segunda mitad, cuando el Madrid perdía tras el cabezazo del argentino Alexis Mac Allister a los 61 minutos. Tras recibir el balón dentro del área, el francés disparó combado, pero muy desviado.

Mbappé repitió la historia. El año pasado vivió una noche similar en la derrota del Madrid en la fase de liga de la competencia de élite del fútbol europeo.

En esa ocasión, falló un penal que habría igualado el marcador antes de que el Liverpool ganara 2-0.

Al menos no sufrió el mismo bochorno en esta ocasión. El Madrid fue bien contenido por el campeón de la Liga Premier.

Anfield es famoso por ser uno de los estadios más intimidantes para los equipos visitantes en Europa y una atmósfera hostil puede haber contribuido a las dificultades de Mbappé. El ambiente se volvió aún más intenso cuando el exastro del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, entró al campo entre fuertes abucheos al final del partido.

"Me impresionó la atmósfera durante los 90 minutos", manifestó Slot.

Fue la primera vez que el Madrid no logró marcar en toda la temporada. Sufrió apenas su segunda derrota en todas las competiciones.

"Creo que hemos competido bien", añadió Alonso. "El partido ha sido exigente, de un ritmo alto y creo que lo que nos ha faltado ha sido hacer daño en el último tercio".