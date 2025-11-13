Francia se clasifica al Mundial

Kylian Mbappé y Francia definitivamente van a la Copa del Mundo 2026. Dos goles del delantero estelar enviaron a Francia, dos veces campeona, con destino a la Copa del Mundo de 2026, gracias a una goleada en casa por 4-0 contra Ucrania.

¿Qué ocurrió?

El mediocampista Michael Olise y el delantero suplente Hugo Ekitiké añadieron los otros goles en una segunda mitad dominante de Francia, subcampeona de la Copa del Mundo en 2022. Francia mostró un rendimiento sólido y efectivo, asegurando su clasificación de manera contundente.

¿Cuál es la importancia de esta victoria?

El atacante del Real Madrid llegó a 55 goles, sólo dos menos que Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de Francia. Esta victoria no solo asegura la participación de Francia en el Mundial, sino que también resalta el talento y la capacidad de su plantilla para competir al más alto nivel.