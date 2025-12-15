Se acercan al Barcelona

Kylian Mbappé regresó de una lesión y anotó el domingo para liderar la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Alavés en La Liga, aliviando así parte de la presión sobre el entrenador Xabi Alonso.

Rodrygo también anotó para que el Madrid se acercara a cuatro puntos del líder Barcelona, que el sábado venció 2-0 al Osasuna.

El Madrid solo había ganado dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y venía de una derrota en casa por 2-1 ante el Manchester City en la Liga de Campeones, lo que provocó abucheos de los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Estamos juntos en esto, seguimos luchando en los buenos y malos momentos", dijo Alonso. "El equipo compitió bien hoy. Empezamos bien y nos llevamos los tres puntos. Es fundamental estar unidos, es la única manera de mantenernos sólidos y mejorar día a día."

Mbappé, quien se perdió el partido del Madrid contra el City el miércoles debido a una lesión menor, llegó a 26 goles en todas las competiciones con el Madrid esta temporada tras una buena carrera por la banda izquierda y superando a un defensor antes de disparar al ángulo superior desde justo dentro del área a los 24 minutos.

El Alavés igualó con un tanto de contragolpe de Carlos Vicente al 68, pero Rodrygo adelantó nuevamente a los visitantes desde corta distancia tras una carrera y asistencia de Vinícius Júnior.

Fue el segundo gol de la temporada para Rodrygo. Había anotado para el Madrid contra el City para poner fin a una sequía goleadora de nueve meses con el club.

Vinícius Júnior abrazó a Alonso tras el gol en una rara muestra de apoyo público del brasileño hacia el exjugador del Madrid. El gesto se produjo después de que informes de los medios dijeran que el entrenador había perdido el vestuario.

El Alavés, que se mantuvo en el 12do lugar, venía de una victoria contra la Sociedad.

El portero Thibaut Courtois logró su victoria número 200 en 310 apariciones con el Madrid desde su llegada en 2018. El defensor Antonio Rüdiger jugó su partido número 100 en la liga española con el club.

Alonso utilizó al joven de 19 años Víctor Valdepeñas, del equipo "B" del Madrid, en la posición de lateral izquierdo debido a las lesiones de los titulares habituales.

Entrenador del Oviedo despedido

El Oviedo, penúltimo en la liga española, despidió al entrenador Luis Carrión tras una derrota por 4-0 en Sevilla.

El resultado extendió la racha sin victorias del Oviedo a diez partidos en todas las competiciones. No ha ganado desde una victoria por 2-1 ante Valencia en la liga española en septiembre.

Carrión deja al Oviedo con diez puntos en 16 partidos.

El Sevilla subió al noveno lugar con 20 unidades.

Victoria en casa del Celta

El Celta de Vigo ganó su primer partido en casa en La Liga esta temporada al vencer 2-0 al Athletic Bilbao, que ocupa el séptimo lugar.

El resultado movió al club de Vigo al octavo lugar, un punto detrás del Athletic.

Nico Williams falló un penalti tardío para el Athletic.





Levante-Villarreal pospuesto

El partido entre Levante y Villarreal originalmente programado para el domingo fue pospuesto debido a fuertes lluvias en la región de Valencia. La liga dijo que tomó la decisión tras las recomendaciones de seguridad hechas por las autoridades locales en medio de una alerta meteorológica emitida en la región.

El Villarreal está en tercer lugar y ha ganado seis seguidos en la liga. El Levante es el colero y ha perdido cinco partidos consecutivos de liga.