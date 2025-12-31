Futbolista más longevo es fichado a los 58 años

Kazuyoshi Miura, el futbolista profesional más veterano del mundo, ha sumado un nuevo club a su larga carrera al ser anunciado como nuevo jugador del Fukushima United de la tercera división nipona.

El delantero de 58 años, considerado una leyenda en su país, se incorporará al equipo con la intención de aportar su experiencia y buscar los primeros lugares de la clasificación.

Miura, quien disputará su temporada número 41 como profesional y debutó en 1986, recibió en redes sociales múltiples críticas por continuar activo, mismas que respondió recientemente al asegurar que no tiene motivos para el retiro.

"No tengo motivos para dejar de jugar. Entreno cada día porque de verdad quiero mejorar. Toda mi familia y mi entorno estuvieron ligados al fútbol. Desde que tengo memoria, incluso cuando tenía tres o cuatro años, ya hay fotos en las que aparezco con una pelota", mencionó hace unos días en una entrevista para Pro Direct Soccer.

Kazuyoshi Miura, conocido como King Kazu, debutó con la Selección de Japón el 26 de septiembre de 1990 y pronto se consolidó como uno de los atacantes más influyentes del futbol asiático.

Con su estilo aguerrido y capacidad goleadora, fue pieza clave en las eliminatorias mundialistas de los años 90 y en la Copa Asiática, donde anotó goles decisivos que ayudaron a posicionar a Japón como una potencia emergente en la región.

Su registro de 89 partidos internacionales y 55 goles lo colocó como uno de los máximos anotadores históricos del combinado nipón.



