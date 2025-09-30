Kairat Almaty, rival del Madrid en Champions

El Real Madrid estará a solo 300 kilómetros de la frontera con China cuando visite hoy al club kazajo Kairat Almaty en la Champions League.

Ubicado en Asia central, es el equipo más exótico de los 36 que competirán por la Orejona. Su plantilla es la más cara de Kazajistán, con un valor de 15 millones de dólares (mdd), casi 109 veces menos que el club blanco, valuado en mil 634 mdd.

Para ponerlo en perspectiva, el portero ucraniano Andriy Lunin (uno de los más baratos) cuesta 6 mdd más que todo el Kairat Almaty.

Solo que lo que vuelve a exótico a este rival va mucho más allá del tema monetario.

Tan lejos de Madrid, tan cerca de ChinaAlmaty y Madrid están a 6 mil 430 kilómetros de distancia, aproximadamente. Eso, sobra decir, será todo un martirio para el club blanco. En España ya se habla del jet-lag y las horas vuelo. El periódico Marca publicó que en esta Fase de Liga de Champions el Real Madrid recorrerá 21 mil 482 kilómetros, más que cualquier otro equipo español; el Barcelona, por ejemplo, se trasladará 11 mil 8 km, casi la mitad.

El gran rey europeo volará cerca de 12 horas para llegar a Almaty.

La cuenta @433 en X establece que un viaje por carretera les requeriría 87 horas.

Los kazajos están más que encantados con la oportunidad de sus vidas. Se viralizó el video en el cual los futbolistas celebran, como si hubieran ganado el Mundial, el partido en casa contra el rival español.