Juventus golea a Sassuolo

Jonathan David recompensó la confianza del entrenador Luciano Spalletti con un gol y una asistencia para ayudar a la Juventus a lograr el martes una victoria 3 -0 en Sassuolo en la Serie A.

Eso permitió que la Juventus , en cuarto lugar, se mantuviera igualada en puntos con la Roma después de que el equipo de la capital ganara 2-0 en Lecce, amenazado por el descenso. Juventus y Roma están tres puntos por debajo del líder de la Serie A, Inter de Milán, aunque los tres equipos que están por encima han jugado dos partidos menos. David había sido criticado después de que su penal fuera detenido en el empate 1-1 en casa con Lecce el sábado.







