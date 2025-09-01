Derrota Juventus al Génova de Vásquez

El defensor Johan Vásquez fue titular, salió luciendo el brazalete de capitán y lució en la zaga.

El mexicano, que la jornada pasada marcó en el empate ante el Napoli, ha respondido a la confianza de su técnico y se ha convertido no sólo en el líder de la defensa, sino también del equipo.

Antes de que se abriera el marcador, ambos equipos generaron aproximaciones de mucho peligro, pero los primeros 45 minutos terminaron 0-0.

Fue hasta el 73´ cuando el delantero Dusan Vlahovic, quien entró de cambio al 62´, aprovechó la deficiente marcación de Leo Østigard para levantarse en un tiro de esquina y rematar con libertad, y mandar el balón a las redes.

La desesperación de la afición local y del estratega Patrick Vieira era evidente.

En los últimos minutos, Vásquez tuvo un balón a modo, pero su disparo salió desviado.

Tras el gol, la Vecchia Signora supo ponerle calma al partido y manejó las acciones a placer. Se apoderó del balón e intentó explotar el contragolpe.

Al 90+5´, Caleb Ekuban llegó por izquierda y antes de entrar al área, sacó disparo con pierna derecha, pero el meta Michele Di Gregorio mandó a tiro de esquina con un certero manotazo.

En el cobro, Patrizio Masini metió cabezazo pero el esférico fue directo al larguero. Después el central decretó el final del partido.

La Juve ligó a 6 puntos, mientras que los locales se quedaron con un punto, luego de un empate.



