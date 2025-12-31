Julián Araujo dejará Inglaterra

El 2026 podría traer grandes noticias para Julián Araujo, futbolista mexicano que, pese a atravesar una etapa complicada en la Premier League, podría cambiar de equipo y llegar a uno de los históricos de Europa.

El exjugador del Galaxy, quien ya vistió la camiseta de la Selección Mexicana, podría dejar al Bournemouth para iniciar una nueva aventura con el Celtic Glasgow de Escocia.

De acuerdo con información de medios locales, el equipo verdiblanco tiene en el radar al mexicano, con la intención de solicitar un préstamo y sumar su experiencia al club.

El reporte agrega que Araujo, quien pasó por el Barcelona y Las Palmas en España, es un pedido del entrenador Wilfried Nancy, que ve en el defensor una pieza importante para la campaña.

El cambio también sería ideal para el futbolista, quien ante la falta de minutos ha visto alejarse cada vez más la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo de 2026, una edición en la que proyectaba ser referente del equipo de Javier Aguirre.

La historia de los futbolistas mexicanos en el Celtic se resume en la experiencia de Efraín Juárez, quien en 2010 se convirtió en el primer jugador de México en vestir la camiseta verdiblanca.

Su fichaje despertó gran expectativa, pues llegó tras disputar el Mundial de Sudáfrica y con la reputación de ser un lateral y mediocampista versátil. Aunque su paso por el club fue breve, con apenas una temporada en la Scottish Premiership, Juárez dejó huella como pionero al abrir la puerta para que el talento mexicano se reconociera en una liga tan tradicional como la escocesa.



