Jorge Campos deja a Guillermo Ochoa sin Mundial

Guillermo Ochoa se aferra al futbol europeo para una sola cosa: disputar la Copa del Mundo del próximo año. Esto ha derivado toda una novela en torno a la portería de la Selección Mexicana.

Ante esto, una voz autorizada del arco, como Jorge Campos, dio su opinión respecto a los porteros que deberían asistir al torneo internacional para los dirigidos por Javier Aguirre.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre Guillermo Ochoa?

El arquero mundialista en 1994 y 1998, señaló en entrevista con AS México. que él se decantaría por una renovación y nuevos aires en la puerta Tricolor.

"Yo llevaría puros chavos, para que fueran los chavos, para pensar en el futuro", aseveró el actual comentarista deportivo.

Además, Campos cree que México nunca ha tenido graves problemas en los Mundiales en cuanto a guardametas se refiere, por lo que la experiencia no debería ser factor para Aguirre a la hora de decidir quién va o quién no.

También hizo énfasis en que a él le hubiera gustado que le hubieran dado la oportunidad de asistir al certamen cuando apenas comenzaba a brillar. Como a Ochoa en 2006.

"A mí me hubiera encantado que me hubieran llevado de 18 años, para aprender. El que lleves, de la Primera A o de Primera División, no vamos a tener ningún problema".

Finalmente, dijo que a veces el problema no está necesariamente con el cancerbero, sino en otras posiciones.

"Siempre hay polémica con los porteros, pero si tienes una buena defensa, no te preocupes por el portero. He visto a los peores porteros del mundo y les va bien en sus equipos", contó el exfutbolista.