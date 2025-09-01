Joan García salva punto

Lamine Yamal anotó desde el punto de penalti, pero el Barcelona necesitó el domingo al portero Joan García para asegurarse de salir de la cancha del Rayo Vallecano con un punto tras un empate 1-1 en La Liga española.

Los campeones defensores fueron en gran medida superados por el modesto equipo de Madrid con su velocidad y capacidad para romper el fuera de juego del Barcelona.

Fue el primer tropiezo de la temporada para el Barcelona después de haber comenzado con un par de victorias ante Mallorca y Levante.

Yamal consiguió el penalti después de driblar a un defensor y ser derribado por Pep Chavarría en una falta que fue protestada ferozmente por los jugadores y el cuerpo técnico del Rayo.

"Me habían hecho falta, me sentí seguro y siempre estoy listo para echarme el equipo a la espalda", dijo el español Yamal.

Yamal se adelantó y disparó el penalti a los 40 minutos, antes de celebrar gesticulando como si se colocara una corona en la cabeza. Fue el segundo gol de la campaña para el joven de 18 años.

La presión del Rayo y la rapidez de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón crearon repetidamente espacios detrás de la alta línea defensiva del Barcelona.

García realizó cinco paradas clave, incluyendo negarle el gol a De Frutos y Andrei Ratiu en uno contra uno. Pero el ex portero del Espanyol no pudo hacer nada para detener a Fran Pérez, quien remató de volea un saque de esquina cuando quedó completamente desmarcado en el segundo palo a los 67 minutos.

"Tenemos que controlar mejor el balón", dijo el entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick. "Joan García jugó un partido fantástico hoy".

Fermín López jugó como suplente en la segunda mitad en medio de especulaciones de que el Chelsea quiere fichar al centrocampista del Barcelona antes de que cierre el mercado de transferencias de verano el lunes.

SIN REVISIÓN DE VIDEO

El juego estuvo marcado por un aparente mal funcionamiento del servicio de revisión de video para los árbitros.

El árbitro informó a los capitanes de los equipos a la mitad de la primera parte que no estaba funcionando. Eso significó que no hubo revisión de la falta de Chavarría a Yamal.

El entrenador del Rayo, el español Íñigo Pérez, recibió una tarjeta amarilla por su protesta, que incluyó derribar un soporte que sostenía una tableta de su cuerpo técnico en el banco de suplentes.

Después del juego, se disculpó por lo que llamó su "comportamiento vergonzoso".

"Soy un firme defensor del derecho del árbitro a equivocarse", dijo el español Pérez. "El árbitro es una figura clave en este deporte que recibe poco apoyo, y puede cometer errores".

"Lo que me hizo perder la calma fue que no puedes empezar a jugar con revisión de video y luego que te digan que ahora estás jugando sin ella. La revisión de video afecta la forma en que juegas, la forma en que trabajan los árbitros", agregó.