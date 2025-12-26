Futbolista bicampeón con Toluca es captado jugando en el llano

Jesús Gallardo protagonizó un gran momento durante sus vacaciones, las cuales llegaron como un gran regalo tras el sufrido bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025, donde vencieron a los Tigres en una dramática tanda de penaltis.

¿Cómo disfrutó Jesús Gallardo sus vacaciones en Tabasco?

El futbolista de los Diablos Rojos aprovechó sus días de descanso para viajar a Cárdenas, Tabasco, de donde es originario, con el fin de, seguramente, pasar las fiestas decembrinas junto a su familia y seres queridos.

En esta visita al lugar que lo vio nacer, el seleccionado mexicano no pudo contenerse y decidió saltar a un campo de tierra para jugar con gente de su comunidad y regalarles un día inolvidable.

Detalles del regreso de Gallardo a su comunidad

Tras esta acción, un video compartido por uno de los aficionados que veía el juego se viralizó en redes sociales, donde Gallardo y su equipo lucen playeras del Toluca, todas con el número 20 en la espalda, el cual es utilizado por el futbolista en su club, por lo que parece que él se las regaló.

Un momento que le arrancó una sonrisa al futbolista profesional fue cuando el árbitro le marcó una falta en contra, luego de haber rozado con sus tachones a un elemento del cuadro rival.

Impacto de Jesús Gallardo en su localidad natal

Jesús Gallardo, al igual que el resto de futbolistas del Toluca, se prepara para su debut en el Clausura 2026, programado para el 10 de enero frente a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA.